DIRECT - Ligue 1 : vivez Lyon - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Le champion d'automne au menu des Grenats pour cette première journée de la seconde partie de saison. Le FC Metz se rend à Lyon, où il n'a plus gagné depuis 1997, et plus marqué de but depuis 2003 ! Mais toutes les séries ont une fin un jour... Vivez ce match sur France Bleu Lorraine dès 20 h 30.

Y'a-t'il pire "bête noire" que l'Olympique Lyonnais pour le FC Metz ? Les Grenats n'ont plus battu l'OL depuis 2014 et explorer l'historique des confrontations jouées à Lyon, c'est s'offrir un bien long voyage dans le passé !

A Lyon, en Ligue 1, le FC Metz n'a plus :

marqué depuis décembre 2003 (17e journée de la saison 2003/2004, défaite 2-1, but de Jonathan Jager)

(17e journée de la saison 2003/2004, défaite 2-1, but de Jonathan Jager) pris un point depuis août 2000 (3e journée de la saison 2000/2001, nul 0-0)

(3e journée de la saison 2000/2001, nul 0-0) gagné depuis août 1997 (1e journée de la saison 1997/1998, victoire 1-0, but de Vladan Lukic)

(Ne pas oublier, toutefois, la victoire 3-1 en 8e de finale de coupe de la Ligue 2009 grâce à des buts de Mendy, Renouard et Rocchi.)

Entre le champion d'automne et les Messins, toujours très diminués et qui n'ont pas pris de point, ni marqué de but contre une équipe du Top 5, la rencontre semble jouée d'avance sur le papier. D'autant que le FC Metz ne s'est jamais senti aussi dominé et impuissant, cette saison, que lors du match aller perdu 3-1 il y a seulement quarante jours.

Mais plus une série se prolonge, plus elle se rapproche de sa fin. Les Grenats n'ont donc jamais été aussi près de leur prochain succès à Lyon. Et si leur solide défense permet de tenir bon comme face à Bordeaux et Nice, alors ils auront le droit d'espérer...

Le groupe

Deux retours d'importance : ceux de Farid Boulaya, dont l'isolement pour cause de Covid est terminé depuis le début de semaine, et de Mathieu Udol, le latéral absent depuis novembre en raison d'une opération au ménisque. En revanche, Opa N'Guette (blessure), Vincent Pajot (reprise), Kévin N'Doram (reprise) et Ibrahima Niane (convalescence) sont toujours absents.

L'avant-match

Le direct radio

Prise d'antenne à 20 h 30 avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Coup d'envoi à 21 heures. Commentez la rencontre en direct dans l'après-match au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct