DIRECT Ligue 1 : vivez Rennes - FC Metz, le dernier match de l'année 2020, sur France Bleu Lorraine

De la fatigue, des blessures et des suspensions ! Metz (5e) se présente à Rennes (10e) ce soir à 19h pour la 17e journée de Ligue 1. La fin d'un long périple de 5 matchs en 17 jours.

Avant la courte trêve hivernale, les grenats peuvent confirmer leur bonne forme. Après le match nul à Strasbourg (2-2), les victoires à Montpellier (0-2) et contre Lens (2-0), le FC Metz est en bonne forme.

Mais, attention, sur la route des joueurs de coach Antonetti se dresse un Stade Rennais en pleine bourre. Après la fin de sa campagne européenne, le SRFC revit. Trois victoires consécutives et une 5eme place au classement, les Rennais seront un adversaire coriace.

Surtout, l'effectif messin est décimé. Des suspensions d'abord, avec celle d'Alexandre Oukidja, de Thomas Delaine et d'Habib Maïga. Et des blessures également l'attaquant Opa Nguette est touché à une cuisse. Et on n'oublie pas les blessés de longue date que sont Matthieu Udol, Vincent Pajot, Kévin N'Doram et Ibrahima Niane.

A deux jours de Noël, un match qui ne sera pas cadeau pour les Messins.

Avant-match dès 18 heures 30, coup d'envoi à 19 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade), Gaby Dalvit et Léo Limon (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 21 heures, au 03 87 52 13 13.

