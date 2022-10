DIRECT - Ligue 2 (11) : Caen en quête de relance face à Niort

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 NIORT 19h

Le SM Caen va-t-il renouer avec la victoire ? Battus lors des deux derniers matchs, à Grenoble et contre QRM, Malherbe est attendu au tournant par des supporters qui s'étaient habitués aux bons résultats, et qui entrevoyaient déjà une saison de haute volée. Après n'avoir gagné qu'un seul de ses six derniers matchs, Caen n'a plus de joker à gaspiller en cours de route s'il veut rester dans la course à la montée.

Dès 18h, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur. Prenez la parole en direct au 02.31.44.48.44 durant l'Avant-Match jusqu'à 19h, et après la rencontre dans Le Débrief des Supporters, jusqu'à 22h. Vous pouvez aussi réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe.

SIFFLET & DRAPEAUX – L'arbitre central du match est M. Gaël Angoula.

