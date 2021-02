DIRECT – Ligue 2 (25e journée) : suivez le SM Caen face à Niort

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 25ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et Niort. Onzième du classement, le club normand va tenter de renouer avec un succès qui les fuit depuis sept matchs à d'Ornano.

Le Stade Malherbe Caen affronte Niort lors de la 25e journée de Ligue 2 ce samedi

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Niort au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : Facebook et Twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen –

COMPO Niort -

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Rémy Landry.