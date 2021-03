DIRECT - Ligue 2 : Caen veut éviter de se faire doubler par Nancy

Un premier tiers de saison au rythme d'un promu dans l'élite, un deuxième sur celui d'un relégable; le SM Caen est l'archétype de l'équipe du ventre mou. Davantage encore lorsqu'on regarde le classement. Une 9ème position, à équidistance du Top 5 et de la zone rouge.

Sauf surprise inimaginable, l'équipe normande ponctuera une nouvelle saison dans l'indifférence. D'ailleurs, au niveau comptable, elle en est exactement au même point que l'an dernier. Un point mort, sans âme. Il lui reste 11 matchs pour prouver qu'elle peut en retrouver une, sur laquelle elle pourra bâtir les succès de demain.

Nancy veut damer le pion de Caen

Première étape de ce chemin de rédemption, Nancy. Depuis son rachat par un consortium international americano-sino-indien, la formation lorraine perd peu, seulement deux défaites sur les douze derniers matchs. L'équipe dirigée par Jean-Louis Garcia vient même de se donner un sacré bol d'air en allant atomiser Châteauroux (4-1).

La zone rouge maintenant éloignée, les Nancéiens ne s'interdisent pas de viser plus haut. Dans leur optique, le SMC. Six places les séparent au classement mais seulement trois points. De quoi donner des sueurs froides aux Normands, et de la salive aux babines des joueurs de l'Est.

Le Direct Radio

Dès 19h30, France Bleu prend l'antenne pour vous faire vivre le match entre Caen et Nancy dans une soirée foot où vous ne manquerez aucun but du multiplex de la 28ème journée de Ligue 2.