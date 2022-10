DIRECT - Ligue 2 : enfin le réveil du FC Metz face à Pau ? Vivez le match sur France Bleu Lorraine

Dès 18 heures 30, vivez la rencontre de la 10e journée de Ligue 2 entre le FC Metz et Pau en direct sur France Bleu Lorraine, la seule radio en Lorraine à vous faire vivre les matchs des Grenats, et intervenez en direct dans l'après-match dès 21 heures en appelant le 03 87 52 13 13.

Enfin l'automne est arrivée ! Il n'y a pas eu d'été indien au FC Metz. 5e de Ligue 2 fin août, à un petit point du deuxième, les Grenats ont perdu du terrain en septembre. Perturbés par plusieurs mélodrames, ils n'ont pris qu'un point sur neuf possibles.

Mais maintenant que Fabien Centonze est parti, et que le match de Guingamp s'est enfin achevé sur le plan disciplinaire, le FC Metz doit rattraper le temps perdu. Et la reconquête débute à Saint-Symphorien, où il reste sur trois matchs sans victoire, face à un adversaire qui, lui, a fait le plein en septembre avec deux victoires et un nul.

Le direct radio dès 18 h 30

Avant-match dès 18 heures 30, coup d'envoi à 19 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade Saint-Symphorien) et Thomas Lavaud (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match, dès 21 heures, au 03 87 52 13 13