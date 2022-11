DIRECT - Ligue 2 : vivez FC Metz - Saint-Etienne en direct sur France Bleu Lorraine

Pas le même style mais pas mal de ressemblances quand même ...

ⓘ Publicité

Le FC Metz et l'AS Saint-Etienne, deux clubs relégués de Ligue 1 en fin de saison dernière, n'ont pas remisé leur objectif de remontée immédiate, en tout cas du côté messin, mais savent qu'il faudrait un miracle pour retrouver l'élite la saison prochaine.

A cause de ce nouveau match décalé, le FC Metz a poursuivi sa lente mais régulière reculade au classement. Il est désormais 13e et n'a plus qu'un point d'avance sur le 17e et premier relégable, Dijon. Plus que jamais, il regarde dans le rétroviseur et il y voit des Stéphanois, 19es et avant derniers.

Comme les Grenats, les Verts ont une médiocre défense et ont vécu un match hors du temps. Une défaite 6-0 contre le Havre qui a replongé le club dans le marasme. Metz s'est un peu rassuré en coupe de France, pas St-Etienne qui a été éliminé chez lui par Rodez. Mentalement, Metz a peut-être un petit avantage mental, il faudra absolument le convertir pour se donner de l'air... pour éviter de se faire des peurs vertes.

Le direct radio dès 20 h 00

loading

Avant-match dès 20 heures, coup d'envoi à 20 heures 45 avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures, au 03 87 52 13 13

loading

loading