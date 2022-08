DIRECT - Ligue 2 : vivez FC Metz - Dijon sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez FC Metz - Dijon sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et écoutez les réactions des Grenats en direct dans l'après-match, dès 17 heures.

Graoully contre chouettes, qui volera dans les plumes des autres ? Le FC Metz reçoit Dijon, en match décalé de la 5e journée de la Ligue 2 de football.

Joli duel ! Le 5e accueille le 4e. Le FC Metz a gagné ses deux premiers matchs joués à la maison sans prendre de but. La même chose, ce samedi, suffirait grandement à son bonheur. En cas de victoire, il s'emparerait de la tête du classement provisoire en attendant les matchs du soir, et il bouclerait correctement une semaine tendue par l'approche de la fermeture du marché des transferts.

L'avant-match

Le groupe

Malgré les rumeurs à leur sujet, Boubacar Traoré et Youssef Maziz figurent bien dans le groupe de 19 joueurs. Koffi Kouao est présent pour la 1e fois. Non retenus : Kiki Kouyaté, Sofiane Alakouch, Mathieu Cachbach, Amine Bassi. Suspendus : Alexandre Oukidja (1/3) et Fabien Centonze (1/1). Blessé : Cheick Tidiane Sabaly.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit et Thomas Lavaud.

Les scores et classements en direct