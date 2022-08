Le Stade Malherbe Caen affronte l'En Avant Guingamp ce samedi pour le compte de la 4ème journée de Ligue 2. Un véritable choc entre deux équipes qui occupent le haut du classement. Suivez le match en direct et en intégralité dès 18h avec France Bleu.

DIRECT - Ligue 2 (J) : Duel au sommet entre le SM Caen et Guingamp

Les grands matchs se suivent au stade d'Ornano. Quinze jours après la réception victorieuse de Metz, le SM Caen accueille Guingamp pour un duel de coleaders. Normands et Bretons ont tous deux remporté leurs deux premiers matchs de la saison avant de concéder un nul le weekend dernier. Chacun cherchera à garder son invincibilité et à continuer sa belle série.

Le Direct Radio

Dès 18h, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur. Prenez la parole en direct au 02.31.44.48.44 durant l'Avant-Match jusqu'à 19h, et après la rencontre dans Le Débrief des Supporters, jusqu'à 22h. Vous pouvez aussi réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe.

Les Moments clés du Match

SIFFLET & DRAPEAUX – L'arbitre central du match est Nicolas Rainville. Il sera assisté de Quentin Guidou et de Stéphan Pignatelli.

