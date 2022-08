DIRECT - Ligue 2 (J) : Le SM Caen vise la place de leader à Dijon

Le SM Caen se déplace à Dijon ce samedi pour le compte de la 3ème journée de Ligue 2. Le club normand a l'occasion d'aligner une troisième victoire de rang, ce qui lui permettrait d'être seule en tête du classement. Suivez le match en direct et en intégralité dès 18h30 avec France Bleu.

LIVE SCORE DIJON FCO 0 - 0 SM CAEN 19h

Victorieux de ses deux premiers matchs de championnat, le SM Caen va tenter la passe de trois à Dijon, qui n'a, lui, pas perdu depuis l'entame de la saison. En cas de succès, les hommes de Stéphane Moulin prendraient seuls la tête du classement de Ligue 2, puisque Guingamp a concédé le nul face au Paris FC (0-0) en ouverture de la 3ème journée cet après-midi.

Le Direct Radio

Dès 18h30, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur. Vous pouvez réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe et #DFCOSMC

Les Moments clés du Match

COMPO CAEN - Stéphane Moulin effectue un changement par rapport à l'équipe victorieuse de Metz, lundi. Zady Séry est titularisé en lieu et place de Brahimi.

SIFFLET & DRAPEAUX - L'arbitre central du match est Pierre Legat. Il sera assisté de Mohamed Benkemouche et Youssef El Hamzaoui.

Résultats & Classement

