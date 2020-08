DIRECT - Ligue 2 (J1) : Caen démarre sa saison à Clermont

169 jours après son dernier match officiel à Châteauroux, le SM Caen reprend le chemin du championnat. Pour cette 1ère journée de Ligue 2 BKT, le calendrier envoie le club normand en Auvergne, pour y défier le Clermont Foot 63.

Le Direct-Radio

Suivez la rencontre en direct et en intégralité dès 18h30 avec la retransmission France Bleu animée par Olivier Duc et Boris Letondeur. Nous vous invitons à réagir en live via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec les hashtags #AlloMalherbe et #CF63SMC.

Le Fil du Match

COMPOS SM Caen - Pascal Dupraz a décidé d'aligner une équipe en 4-3-3 pour ce premier match officiel de la saison face à Clermont.

Compo Clermont Foot 63 - à venir...

Déplacement - Plusieurs supporters malherbistes ont fait le déplacement jusqu'en Auvergne pour suivre la rencontre du jour.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h par Olivier Thual. L'arbitre breton a dirigé le SMC une seule fois lors de la saison passée, il y a un an jour pour jour à Niort pour un match nul 1-1 lors de la 5ème journée de Ligue 2. Il avait accordé un pénalty généreux aux Chamois après un léger accrochage maladroit d'Hugo Vandermersch sur Ibrahim Sissoko.