DIRECT - Ligue 2 (J1) : le SM Caen entame sa saison à Nîmes

Le Stade Malherbe Caen entame sa saison dans le Sud-Est ! Les Malherbistes affrontent Nîmes pour le compte de la 1ère journée de Ligue 2 ce samedi 30 juillet à 19h. France Bleu vous propose de suivre le match en direct et en intégralité dès 18h30.

LIVE SCORE NÎMES OLYMPIQUE 0 - 0 SM CAEN (19h)

A l'entame de la saison 2022-2023, le SM Caen entend à nouveau tutoyer les sommets du championnat de Ligue 2, et se mêler à la bataille à la remontée dans l'élite. En guise d'entrée, le club normand se déplace à Nîmes pour tenter de commencer au mieux ce nouvel exercice.

Le Direct Radio

Dès 18h30, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur, et réagissez en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe.

Les Moments clés du Match

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h par M. Rémy Landry.

Le SM Caen pourrait commencer ce premier match de la saison avec 5 recrues alignées d'entrée, dont le gardien Anthony Mandréa, que l'on vous invite à découvrir davantage dans l'article ci-dessous.

Résultats & Classement

