DIRECT - Ligue 2 (J1) : Le SM Caen entame sa saison face au Paris FC

Deux mois et demi après avoir clos sa saison à la 5e place, le SM Caen remet le bleu de chauffe. Le club normand entame l'exercice 2023-2024 de Ligue 2 face au Paris FC. Avec désormais Jean-Marc Furlan sur son banc, le club normand va tâcher de faire aussi bien que lors des deux dernières saisons, qu'il avait commencé par une victoire.

Dès 18h30, France Bleu vous fait vivre le match depuis le stade de l'Aube avec Olivier Duc, et depuis les studios de Caen avec Boris Letondeur, en compagnie d'Aline Chatel de Sport à Caen, et des auditeurs Boosti et Lubin.

