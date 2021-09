DIRECT - Ligue 2 (J10) : Caen défie le leader Toulouse pour relancer la machine

Toulouse voit la vie en rose quand Caen la subit en gris. A l'heure de s'affronter pour le compte de la 10ème journée de Ligue 2, les deux formations sont sur des trajectoires diamétralement opposées. Le Stade Malherbe ne gagne plus depuis un mois et ne compte plus ses blessés et les erreurs d'arbitrages en sa défaveur. Le Téfécé, lui, marche sur le championnat, avec sept victoires et deux nuls en neuf matchs.

COMPO Caen - Pour ce déplacement à Toulouse, Stéphane Moulin est encore privé de nombreux joueurs clés. Cissé (fracture pied), Court (aine), Jeannot (ménisque), Nsona (genou), Vandermersch et Da Costa (reprise). Il peut en revanche compter sur Abdi, dont le carton rouge reçu face à Dijon a été annulé par la commission de discipline.

ARBITRE - Le coup d'envoi sera donné à 20h45 par M. Bartolomeu Varela.

Bonne nouvelle pour les supporters du Stade Malherbe ! Le club va relancer une campagne d'abonnement début octobre. Plus d'informations ci-dessous.

