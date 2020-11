DIRECT – Ligue 2 (J10) : Le SM Caen défie Nancy pour rebondir après sa défaite à Paris

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 10ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et l'AS Nancy Lorraine. 8ème du classement, le club normand va tenter de se relancer après son revers sur la pelouse du Paris FC (3-1) et de poursuivre sa belle série d'invincibilité au stade d'Ornano.

Décevant et battu lors de ses trois derniers déplacements, le SM Caen retrouve un stade Michel d'Ornano où il est pour l'instant intraitable cette saison. En quatre rencontre, aucune équipe n'a réussi à lui inscrire le moindre but.

Les joueurs de Pascal Dupraz tâcheront donc de poursuivre leur belle série même s'ils sont privés de leur gardien Rémy Riou (blessé), de leur défenseur central et capitaine Jonathan Rivierez (suspendu) et de leur public puisque le match se jouera à huis clos.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et l'AS Nancy Lorraine au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen - Privé de son gardien Rémy Riou et de son capitaine et défenseur central Jonathan Rivierez, Pascal Dupraz devra innover dans son 11 de départ.

COMPO Nancy - Jean-Louis Garcia doit faire face à une pléiade d'absents, entre suspension, blessures et Covid-19, ce ne sont pas moins de 10 joueurs qui sont restés en Lorraine.

ARBITRE - Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Ruddy Buquet. La dernière fois qu'il a officié lors d'un match du SM Caen, c'était juste avant l'arrêt de la saison dernière, pour la victoire face à Grenoble au stade d'Ornano (2-0).

IMPERMÉABLE. Caen n'a plus encaissé de but à d'Ornano depuis 5 matchs. Le dernier adversaire à trouver le chemin des filets fut le Troyen Lenny Pintor (0-1, 89') lors de la 25ème journée de Ligue 2 2019/2020 le 14 février dernier.

Les Scores en Direct

Le Classement de Ligue 2