DIRECT - Ligue 2 (J11) : Caen face à Valenciennes pour une première victoire à d'Ornano cette saison

Suivez en direct le match entre le Stade Malherbe de Caen et Valenciennes, comptant pour la 11ème journée de Ligue 2. Le SMC, 17ème et premier non-relégable veut prendre ses distances avec la zone rouge face à des Nordistes qui n'ont plus gagné depuis quatre rencontres.