DIRECT - Ligue 2 (J11) : Caen se rend au Havre pour remporter le derby de Normandie

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 11ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et Le Havre. Dans ce derby de Normandie, Caen, 4ème du classement, va tenter de distancer son homologue havrais, 7ème à une longueur.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Le Havre au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Vous pouvez réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen - Retour de Rémy Riou dans les buts après 2 matcsh d'absence.

COMPO Le Havre - Effectif diminué côté Ciel et Marine.

Le coup d'envoi sera donné à 15h par Mme. Frappart.

Les scores et les résultats de la journée