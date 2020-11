DIRECT - Ligue 2 (J12) : Le SM Caen tente la passe de trois victoire face à Châteauroux

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 12ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et la Berrichonne de Châteauroux. 3ème du classement, le club normand va tenter de conforter sa place sur le podium et d'aligner une troisième victoire de rang pour la première fois de la saison.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Châteauroux au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h par M. Lissorgue.

COMPO Caen – Pas mal de surprises dans le 11 de départ de Pascal Dupraz. L'entraîneur malherbiste titularise de nouveau Beka Beka et Zady Sery.

COMPO Châteauroux - On retrouve trois anciens caennais dans le 11 titulaire de Nicolas Usai : Raineau, Mbone et Opéri.