DIRECT - Ligue 2 (J12) : Qui de Caen ou Le Havre va s'adjuger le derby de Normandie

Caen va-t-il enfin réussir à remporter un derby de Normandie à la maison ? Lors des deux dernières visites du Havre au stade d'Ornano, les Hauts-Normands sont repartis avec les trois points et sans encaisser le moindre but. Cette 12ème journée de Ligue 2 2021-2022 offre au Stade Malherbe l'occasion de relever la tête.

Pas simplement face à leurs adversaires régionaux, invaincus depuis huit matchs, mais aussi dans un championnat qu'ils ne parviennent pas à dompter. Capables d'aller battre le leader toulousain, puis de perdre face à Valenciennes, les Malherbistes doivent prouver qu'ils peuvent rééditer la sublime performance réalisée sur les bords de la Garonne s'ils veulent exister cette saison.

ARBITRE - Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Hakim Ben El Hadj. Il sera assisté de Florian Gonçalves et de Mohamed Benkemouche

