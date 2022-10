DIRECT - Ligue 2 (J13) : Caen se relance en battant un Rodez à dix

LIVE SCORE SM CAEN 2 – 0 RODEZ AF Terminé

Dès 18h, suivez en direct Caen - Rodez. Branchez-vous sur France Bleu pour la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur . Prenez la parole en direct au 02.31.44.48.44 durant l'Avant-Match jusqu'à 19h, et après la rencontre dans Le Débrief des Supporters, jusqu'à 22h. Vous pouvez aussi réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe et #SMCRAF.

ⓘ Publicité

Le Direct Radio

loading

Les Moments clés du Match

C'est fini à d'Ornano ! Caen s'impose 2-0 contre Rodez et se relance après la déroute à Laval.

87' - Carton jaune ! Ntim est averti pour une cravate dans les airs sur Rajot.

85' - Ouammou sort au profit de Pembele. A Caen, Essende et Kyeremeh sortent. Bassette et Brahimi.

81' - Double changement aussi à Rodez. Mendes et Park entrent en lieu et place de Boissier et Coelho.

76' - Double changement à Caen. Jeannot et Obiang remplacent Mendy et Abdi.

En 3 minutes, Caen a fait le break dans cette rencontre face à des Ruthénois en infériorité numérique.

58' - Premier changement à Caen ! Deminguet remplace Daubin.

56' - Carton jaune ! Abdi est averti pour accumulation de fautes.

51' - Vandermersch effleure le poteau sur un tir croisé du droit du coin de la surface.

49' - Carton jaune ! Daubin est averti pour une intervention trop musclé avec le pied en avant sur Coelho.

46' - Changement à Rodez juste avant de reprendre le match. Valerio entre en jeu à la place de Deprès.

45'+1 - Deux poteaux, un carton rouge, le résumé succinct de la première période. Caen va débuter la seconde période en supériorité numérique.

40' - POTEAU ! Sur le cinquième corner malherbiste de cette première mi-temps, Kyeremeh envoie le ballon dans les 6m. Thomas jette tout son corps pour pousser le ballon sur... le poteau. Le même que tout à l'heure. Montant maudit.

32' - POTEAU ! Essende obtient un très bon coup-franc plein axe à 20m du but de MPasi. Abdi l'enroule du gauche en puissance. Dévié par le mur, le ballon prend le gardien à contrepied et s'écrase sur le poteau opposé.

1' - C'est parti à d'Ornano, les Ruthénois lancent le match.

COMPO Caen - Pour la première fois de la saison, Caen évoluera en 3-4-3, avec trois attaquants titularisés.

COMPO Caen - Pour la première fois de la saison, Caen évoluera en 3-4-3, avec trois attaquants titularisés.

COMPO Rodez - Confronté à une pénurie de défenseurs, Rodez va évoluer en 4-4-2 à d'Ornano.

ARBITRES - C'est Guillaume Paradis qui officiera comme arbitre central pour ce Caen - Rodez. Il sera assisté de Bertrand Jouanneau et Stéphan Luzi.

Résultats & Classement

loading

loading

Retrouvez toute l'actualité du SM Caen en écoutant France Bleu, en naviguant sur notre site francebleu.fr et sur nos réseaux sociaux facebook et twitter ou sur l'application pour smartphones iCi.