DIRECT - Ligue 2 (J13) : Contre Orléans, Caen veut enchaîner et enfin gagner à d'Ornano

Caen - France

Ecouter le Direct Radio

Dès 19h, retrouvez Boris Letondeur et Olivier Duc en direct du stade Michel d'Ornano pour la Soirée Foot sur France Bleu. Jusqu'à 20h, l'Avant-Match vous donne la parole pour faire part de votre avis sur la compo d'équipe et pronostiquer le score du match pour gagner des places pour Caen - Le Mans. Dès 20h, suivez Caen - Orléans en intégralité jusqu'au coup de sifflet final qui marque le début du Débrief : plus d'une heure pour nous délivrer votre analyse du match et écoutez les interviews des joueurs et entraîneurs.

Le Fil du Match

COMPOS Caen - Un changement dans le onze de départ de Pascal Dupraz par rapport à la victoire à Paris FC : Mbengue remplace Armougom sur le flanc gauche.

ARBITRE - Le coup d'envoi sera donné à 20h par M. Palhiès.

INSOLITE - Concours de fausses moustaches