DIRECT – Ligue 2 (J13) : Caen veut s'offrir le scalp de Pau

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 13ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et le Pau FC. 4ème du classement, le club normand va tenter de renouer avec le succès et de porter sa série d'invincibilité à quatre rencontres face à l'avant dernier du classement.

Trois jours après son nul frustrant à domicile contre Châteauroux, le Stade Malherbe Caen se rend à Pau avec la ferme intention de renouer avec la victoire. Avant-dernier, les Béarnais sont difficiles à cerner. Quand ils perdent, c'est souvent par le plus faible des écarts. Il leur arrive aussi de remporter des succès inattendus, contre Niort (4-1) ou Châteauroux (3-0).

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et le Pau FC au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen – Pascal Dupraz a encore modifié son 11 de dépar.

COMPO Pau - Prêté par Caen, le défenseur Younn Zahary ne figure pas sur la feuille de match.

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Guillaume Paradis.

Rendez-vous. 14ème journée de Ligue 2 : SM Caen - Grenoble FC, samedi 5 décembre à 19h.