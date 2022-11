DIRECT - Ligue 2 (J14) - Caen reçoit Annecy pour déjà boucler 2022 à d'Ornano

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 FC ANNECY

Le Stade Malherbe Caen peut terminer confortablement dans le Top 5 la première partie de saison s'il s'impose ce samedi 12 novembre contre Annecy, à domicile. Pour leur dernière sortie de l'année à d'Ornano, les joueurs normands auront à cœur de l'emporter face au promu savoyard. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu avec Olivier Duc et Boris Letondeur.

Dès 18h, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur. Prenez la parole en direct au 02.31.44.48.44 durant l'Avant-Match jusqu'à 19h, et après la rencontre dans Le Débrief des Supporters, jusqu'à 22h. Vous pouvez aussi réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe et #SMCFCA.

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Thual.

