DIRECT - Ligue 2 (J14) : Face à Grenoble, enfin une victoire à domicile pour Caen ?

Le Stade Malherbe Caen reçoit le Grenoble Foot 38 pour le compte de la 14ème journée de Ligue 2. 10ème du classement, le club normand n'a plus gagné depuis deux mois à d'Ornano. Les Isérois, eux, ne se sont encore jamais imposés à l'extérieur cette saison. Vivez le match en direct sur France Bleu.

Après plus de deux mois sans victoires à domicile, le SM Caen va tenter de renouer avec le succès ce samedi 30 octobre face à Grenoble lors de la 14ème journée de Ligue 2. Pour y parvenir, l'entraîneur malherbiste Stéphane Moulin peut compter sur le retour de blessure de plusieurs joueurs importants de l'effectif. Sera-ce suffisant ? Réponse en direct sur France Bleu !

Le direct radio

Ecoutez la rencontre en direct et en intégralité grâce à la grande soirée foot sur France Bleu ! De 18h à 22h, Olivier Duc et Boris Letondeur sont aux commentaires pour l'avant-match, la rencontre et le débrief.

Prenez la parole en appelant le standard de France Bleu au 02.31.44.48.44. Avant le coup d'envoi, vous pouvez parier sur le score de la rencontre et remporter deux places pour Caen - Paris FC, le prochain match à domicile des Caennais.

Le Fil du match

Le coup d'envoi sera donné à 19h par Arnaud Baert. Âgé de 28 ans, il va arbitrer une rencontre du SMC pour la 4ème fois. Il sera assisté de Julien Haultbert & Florian Gonçalves.