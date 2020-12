DIRECT – Ligue 2 (J14) : Le SM Caen veut battre Grenoble pour revenir sur la tête

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 14ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et Grenoble. 6ème du classement, le club normand va tenter de se relancer après son nul contre Châteauroux et sa défaite à Pau. Grenoble, lui, à l'occasion de s'emparer de la tête du classement de L2.

Le Stade Malherbe Caen veut se racheter après se deux dernières prestations sans victoire face à Châteauroux et à Pau. En face, Grenoble a l'occasion de s'emparer de la tête du championnat en cas de victoire.

Le Direct Radio

Le Fil du Match

COMPO Caen - Prince Oniangué n'est pas sur la feuille de match ! Retour d'Anthony Weber en défense centrale. Caen devrait évoluer en 4-3-3 avec Court en position de n°10.

COMPO Grenoble - Pas de surprise dans le 11 de départ de Philippe Hinschberger

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Perreau-Niel.

