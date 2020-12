DIRECT – Ligue 2 (J15) : Le SM Caen veut battre Troyes pour s'en rapprocher

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 15ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et l'ES Troyes AC. 7ème du classement, le club normand va tenter de se rapprocher de son adversaire du jour, qui n'est autre que le leader du championnat.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et l'ES Troyes AC au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen – Pascal Dupraz est privé de Yacine Bammou et Yacine Bammou, blessés.

COMPO Troyes - Laurent Batllès doit se passer des services de Pintor, unique buteur du match de la saison dernière.

Caen n'a plus perdu à d'Ornano depuis 8 matchs et la venue de... Troyes, le 14 février 2020 (0-1, Pintor 90')

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Varela.