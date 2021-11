DIRECT - Ligue 2 (J16) : Le SM Caen en quête de rachat face au Paris FC

Une semaine après sa piteuse élimination en Coupe de France face au club amateur de Dinan-Léhon, le SM Caen retrouve le championnat et son stade d'Ornano. Il affronte le Paris FC, 6ème, pour le compte de la 16ème journée de Ligue 2. Suivez à nos côtés le match en direct et en intégralité.

Le Stade Malherbe Caen doit se racheter. Sept jours après avoir touché le fond en se faisant sortir de la Coupe de France dès son entrée par le club amateur de Dinan-Léhon (N3), le club normand va tenter de relever la tête face au Paris FC. La 16ème journée de Ligue 2 sera-t-elle synonyme de victoire pour un SMC qui n'a plus gagné depuis fin septembre et qui reste sur un seul succès en douze rencontres.

Le Match en direct sur France Bleu

Ecoutez le match en direct et en intégralité sur France Bleu avec les commentaires de Boris Letondeur et Olivier Duc. Prise d'antenne dès 18h pour quatre heure de retransmission. Réagissez en live sur les réseaux sociaux, facebook et Twitter avec les hashtags #AlloMalherbe et #SMCPFC.

Le Fil du Match

ARBITRE - Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Marc Bollengier. Âgé de seulement 29 ans, il a arbitré dans la division à six reprises depuis le début de saison. Face au Paris FC, il sera assisté de Manuela Nicolosi & Yannick Boutry.

Orelsan - Le rappeur caennais marque de son empreinte ce samedi à d'Ornano., avec des dédicaces à la boutique suivies d'une chanson en live en avant-match puis le coup d'envoi fictif du match.

