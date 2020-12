DIRECT – Ligue 2 (J16) : Le SM Caen veut renouer avec la victoire à Dunkerque

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 16ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et l"US Dunkerque. 8ème du classement, le club normand va tenter de remettre la machine à gagner en route, lui qui reste sur quatre matchs sans succès.

Le Stade Malherbe Caen n'a plus gagné depuis quasiment un mois. C'était lors du derby normand, au Havre (2-1). Deuxième du classement à l'époque, les joueurs de Pascal Dupraz n'ont plus gagné depuis, enchaînant trois nuls et une défaite. Trois petits points qui les ont fait reculer au 8ème rang de Ligue 2.

Désormais à sept longueurs de la deuxième place, les Malherbistes doivent relancer la machine ce vendredi à Dunkerque, sous peine de voir leurs adversaires du jour les dépasser au classement.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et l'US Dunkerque au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur.

Le Fil du Match

En attendant le coup d'envoi... Réécoutez Anthony Gonçalves sur France Bleu, c'était mardi dans 100 % Stade Malherbe.

COMPO Caen - Pascal Dupraz est privé ce soir de deux joueurs pour suspension : Alexandre Mendy et Hugo Vandermersch.

COMPO Dunkerque - Fabien Mercadal, ancien entraîneur du SM Caen, aligne en attaque Malik Tchokounté, ex-attaquant du club normand.

ARBITRE - Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Romain Lissorgue. Il a déjà officié deux fois cette saison lors de matchs du SMC, qui se sont soldés par des nuls (0-0 contre Chambly, 1-1 contre Châteauroux).