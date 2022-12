DIRECT - Ligue 2 (J17) : Caen à Saint-Etienne pour éviter la dégringolade au classement

LIVE SCORE ASSE 0 - 0 SM CAEN

Défait lundi à Bastia (1-0) pour la reprise du championnat après la trêve de la Coupe du Monde, le Stade Malherbe Caen doit se reprendre ce vendredi à Saint-Etienne, pour le compte de la 17ème journée de Ligue 2. Face à une équipe moribonde, lanterne rouge du championnat, les Normands tâcheront de repartir de l'avant, tout en évitant de relancer les Verts, bien mal embarqués dans la course au maintien.

Le Direct Radio

Dès 18h30, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur.

Les Moments clés du Match

4' - Gros contact au milieu de terrain entre Vandermersch et Nadé. Le Caennais arrive en retard et écrase la cheville du Stéphanois... pourtant, c'est le Vert qui est sanctionné, et même réprimandé par M. Perreau-Niel.

1' - C'est parti à Geoffroy Guichard ! Coup d'envoi donné par les Verts de Saint-Etienne !

COUP D'ENVOI - M. Perreau-Niel donnera le coup de sifflet du début de la rencontre à 19h05.

Absences - Touché au talon lundi à Bastia par un tacle déraisonné de Baï, Jessy Deminguet est forfait pour ce déplacement à Saint-Etienne. Tout comme Obiang et Teikeu.

Résultats & Classement

