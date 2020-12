DIRECT – Ligue 2 (J17) : Le SM Caen veut célébrer Noël avant l'heure contre Sochaux

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 17ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et le FC Sochaux-Montbéliard. 7ème du classement, le club normand va tenter de boucler l'année 2020 par une victoire à domicile qui lui permettrait de se rapprocher du Top 5.

Quatre jours après avoir renoué avec le succès en s'imposant à Dunkerque, le Stade Malherbe Caen reçoit Sochaux avec divers objectifs dans le viseur. Le premier sera d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée pour rester au contact du peloton de tête et dans la course à la montée en Ligue 1.

En cas de résultat positif, le SMC préserverait aussi son invincibilité à d'Ornano depuis le début de la saison. Quant aux Lionceaux, champions des matchs nuls (9/16 matchs), ils restent sur une belle série de 5 rencontres sans défaite.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Sochaux au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Durant la retransmission, entre 19h et 23h, vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

FUN FACT - Sochaux a inscrit 3 buts lors de chacune des ses 3 dernières victoires à Caen : 3-1 en 2012, 3-0 en 2010 et 3-1 en 2001). Caen ne s'est d'ailleurs imposé qu'une seule fois face aux Lionceaux en sept confrontations à d'Ornano (2-0 en 2009), pour cinq défaites et un nul. Chat noir.

COMPOS - Les compositions d'équipes seront disponibles une heure environ avant le coup d'envoi.

ARBITRES - Le match sera arbitré par M. Grégory Schneider. Plus habitué aux joutes de première division, il avait déjà officié lors du Sochaux - Caen de la saison passé, en ouverture de la saison (0-0). L'arbitre âgé de 41 ans sera assisté de Ludovic Reyes et Cédric Favre. Yohan Gagnant sera le quatrième arbitre.