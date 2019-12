DIRECT - Ligue 2 (J18) : Caen à Rodez pour continuer sa remontée au classement

Suivez en direct le déplacement du Stade Malherbe de Caen à Rodez dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 2. 12ème au classement, les Caennais pourraient en cas de victoire distancer les Ruthénois, actuellement 14ème, et remonter vers le top 10.

Caen, France

Le direct radio

Suivez la retransmission à partir de 19h30 et jusqu'à 22h avec Olivier Duc et Boris Letondeur. Rodez - Caen est à en direct et en intégralité.

Le fil du match

Les compositions d'équipes disponibles aux alentours de 19h.

Le coup d'envoi sera donné à 20h par M. Bouille, qui arbitrera le SM Caen pour la deuxième fois de la saison.