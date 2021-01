DIRECT - Ligue 2 (J18) : Le SM Caen entame 2021 à Auxerre

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 18ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et l'AJ Auxerre. En perte de vitesse en décembre, le club normand, 7ème du classement, se déplace en Bourgogne, pour affronter une AJA, 4ème, dans une forme éclatante.

Le Stade Malherbe Caen entame son année 2021 par un déplacement en Bourgogne, pour y affronter l'AJ Auxerre, pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2. Meilleure attaque du championnat, l'AJA était l'équipe en forme de la fin d'année dernière. La formation normande parviendra-t-elle à stopper la belle série bourguignonne et à relever la tête après la claque reçue face à Sochaux (1-4) avant la trêve ?

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et l'AJ Auxerre au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Vous pouvez réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

ARBITRE - Rémi Landry officiera ce soir au stade Abbé Deschamps. Il a déjà arbitré le SMC cette saison, lors de la victoire face à Ajaccio en début de saison (1-0, J2). Il sera assisté de François Boudikian et d'Ileas Daoudi.

AVANT-MATCH - Le SM Caen se déplace en Bourgogne avec une équipe amoindrie. Pascal Dupraz est privé de Weber et Beka Beka, suspendus, de Bammou et Gonçalves blessés, et de Zady Séry malade.

A Auxerre, seulement deux absents. Coeff et Fortuné sont suspendus. Le meilleur buteur du championnat, Le Bihan (13 buts) est bien présent dans la convocation de Jean-Marc Furlan. Absent à Dunkerque fin décembre à cause de son dos, l'ancien malherbiste Autret est là.