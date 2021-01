DIRECT – Ligue 2 (J19) : Le SM Caen veut conclure la phase aller du championnat par un succès contre Toulouse

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 19ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et le Toulouse Football Club. 10ème du classement, le club normand va tenter de s'imposer pour clore la phase aller du championnat à une 7ème place, plus en adéquation avec son niveau.

Le Stade Malherbe Caen boucle ce lundi soir la phase aller du championnat de Ligue 2. Pour cette 19ème journée, il reçoit le Toulouse Football Club, coaché par son ex-entraîneur Patrice Garande. Après un début de saison compliquée, le Tef' a effectué une sacrée remontée pour se retrouver en position d'être champion d'automne en cas de succès au stade d'Ornano.

Une victoire à domicile avec laquelle le SMC compte bien renouer, après quatre matchs d'affilée sans succès. Les Normands tâcheront de l'emporter pour accrocher la 7ème place à la mi-saison. En cas de contre-performance, ils termineront 10ème, ce qui serait leur pire classement depuis le début de la saison.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et le Toulouse FC au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur.

Le Fil du Match

HOMMAGE - Hier, dimanche, le Stade Malherbe a perdu l'un de ses plus fidèles supporters. Salah Boutamine s'est éteint à l'âge de 72 ans.

COMPO Caen - Toujours privé de Bammou et Gonçalves, Pascal Dupraz peut compter sur les retours de Beka Beka, Weber et Zady Séry.

COMPO Toulouse - C'est le grand retour de Patrice Garande au stade d'Ornano, mais dans la peau de l'entraîneur adverse.

ARBITRE - Le coup d'envoi sera donné à 20h45 par Bastien Dechépay, qui n'a pas encore arbitré le SM Caen cette saison.