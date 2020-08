DIRECT - Ligue 2 (J2) : Caen accueille Ajaccio pour son retour à d'Ornano

Six mois après son dernier match officiel au stade d'Ornano, le SM Caen retrouve son enceinte en match officiel avec la réception de l'AC Ajaccio pour le compte de la 2ème journée de Ligue 2. Après un match nul à Clermont pour inaugurer la saison, Caen va tenter d'enchaîner par un succès à domicile.

Le Direct Radio

Le fil du match

COMPO Caen - Aucune surprise dans le 11 de départ de Pascal Dupraz.

COMPO Ajaccio - Le Onze de départ d'Olivier Pantaloni pour cette rencontre face à Caen.

Le coup d'envoi sera donné à 15h.

La saison dernière, l'AC Ajaccio était venue battre cruellement les Malherbistes à d'Ornano. Le rentrant Youssouf avait inscrit l'unique but du match à la 92ème minute sur la toute dernière action de la rencontre (0-1). Lors du match aller, c'est Caen qui était allé s'imposer en Corse (2-1), malgré une infériorité numérique de plus d'une heure. Jessy Deminguet et Baissama Sankoh avait marqué les buts normands en première période. Il s'agissait du premier succès de la saison, obtenu lors de la 3ème journée de Ligue 2.