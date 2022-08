Ligue 2 (J2) : Le SM Caen forte tête face au FC Metz

LIVE SCORE SM CAEN 1 – 0 FC METZ Terminé

Le SM Caen n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Invaincu depuis six mois et sept matchs dans son stade d'Ornano, Malherbe a prouvé une fois encore qu'il était difficile à bouger devant son public. Pour ce premier match de la saison à domicile face à Metz, plus de 15 000 spectateurs se sont massés en tribune. Impressionnant pour un premier weekend d'août.

Les joueurs leur ont renvoyé l'ascenseur en réalisant un match plein, enlevé et bardé d'occasions. Face à un relégué messin plein d'ambition, les Caennais ne se sont pas laissés impressionner. Si Thomas n'a pas réussi à cadrer sa tête en début de match, il a été beaucoup plus précis lorsqu'il a fallu remiser sa reprise du crâne vers Essende, puis Diani, en fin de première période pour l'ouverture du score (1-0, 38ème). Le transfuge de l'hiver dernier a inscrit son deuxième but en rouge et bleu après une réalisation à Guingamp (1-2) en fin de saison dernière.

Le poteau en ami

En seconde période, Caen s'est créé quelques opportunités de corser l'addition mais Mendy, Essende ou Diani, n'ont pas été assez réalistes face à Oukidja. A l'opposé, Metz a canardé le but malherbiste. Une dizaine d'occasions n'auront pas suffi à trouver les filets d'un Mandréa très inspiré et auteur d'une demi-douzaine de parades décisives. L'unique fois où le rempart caennais était battu, son poteau l'a suppléé, sur une frappe enroulée de Mikautadze.

Grâce à ce succès face au FC Metz, candidat déclaré pour la montée, Caen s'offre un succès prestigieux, et prouve qu'il faudra aussi compter avec lui cette saison. Avec Guingamp, le SMC est l'unique équipe à avoir remporté ses deux premiers matchs. Il se retrouve ainsi co-leader du classement de Ligue 2 après les deux premières journées. Place maintenant à un déplacement à Dijon, samedi, chez un autre prétendant à la remontée dans l'élite.

