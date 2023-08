DIRECT - Ligue 2 (J2) : Le SM Caen veut faire tomber Pau, sa bête noire

Le SM Caen de Mendy et Traoré va tenter de s'imposer pour sa première de la saison à domicile.

Victorieux du premier match contre le Paris FC lors de l'ouverture du championnat le week-end dernier, le SM Caen va tenter de confirmer, à domicile cette fois. Mais ce ne sera pas chose facile face à Pau, qui a étrillé Bordeaux lundi dernier. et qui n'a jamais perdu contre les Normands.

ⓘ Publicité

LE DIRECT RADIO

Suivez le match en direct et en intégralité dès 18H sur France Bleu avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez en appelant au 02.31.44.48.44, dans l'avant-match jusqu'à 19h et dans l'après-match dès le coup de sifflet final.

loading