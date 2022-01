DIRECT - Ligue 2 (J20) : Caen reçoit Niort pour rattraper son retard

Deux semaines après le report du match à cause du Covid-19, le SM Caen et Niort s'affrontent au stade Michel d'Ornano en match en retard de la 20ème journée de Ligue 2. Suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu de 18H30 à 22h.