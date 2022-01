DIRECT - Ligue 2 (J21) : Le SM Caen entame 2022 face à un Sochaux en forme

Le Stade Malherbe Caen aurait dû commencer la nouvelle année par la réception de Niort, mais à cause de nombreux cas de Covid-19 dans l'effectif des Chamois, cette entrée en 2022 se fera dans le Doubs, face au FC Sochaux Montbéliard.

Avant la trêve, Caen a manqué le coche face à QRM (2-2) et se retrouve 15ème en ce début d'année, un point seulement devant la zone rouge. En face, le FCSM, sur la lancée de leur belle fin d'année dernière, poursuit la quête des barrages d'accession à la Ligue 1. Actuellement cinquièmes, les Lionceaux sont invaincus depuis quatre rencontres en championnat.

Suivez la rencontre en direct et en intégralité de 18h30 à 21h avec les commentaires France Bleu d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Réagissez sur les réseaux sociaux, facebook et twitter avec #AlloMalherbe et #FCSMSMC.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h.

RECRUES - Stéphane Moulin peut compter sur deux nouveaux joueurs pour ce déplacement à Sochaux. le défenseur Adolphe Teikeu, par ailleurs ancien Sochalien, et le milieu de terrain Djibril Diani figurent pour la première fois sur la feuille de match côté caennais.

