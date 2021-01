DIRECT - Ligue 2 (J21) : Le SM Caen veut lancer une série face à Rodez

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 21ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et Rodez. Redescendu à la 9ème place du classement, le club normand va tenter de remporter sa première victoire en championnat en 2021.

Le Stade Malherbe Caen ne s'est pas encore imposé en 2021 et n'a plus gagné à d'Ornano depuis le mois de novembre. Il va donc tenter d'y parvenir face à Rodez, le barragiste (18ème), une équipe battue 3-0 à l'aller.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Rodez au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur.

Le fil du match

COMPO Caen - Pascal Dupraz aligne exactement le même 11 de départ que face à Guingamp en milieu de semaine.

COMPO Rodez - Voici la composition de l'équipe ruthénoise de Laurent Peyrelade.