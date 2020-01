DIRECT - Ligue 2 (J22) : Caen joue gros à Chambly

Suivez en direct et en intégralité le match de la 22ème journée de Ligue 2 opposant le Stade Malherbe de Caen (16ème, 21 pts) au FC Chambly (13ème, 24 pts). Menacés par la zone rouge, Pascal Dupraz et ses joueurs doivent absolument rapporter un bon résultats de l'Oise.

Caen, France

Le Direct Radio

Ecoutez le match en direct et en intégralité de 19h30 à 22h avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur. Réagissez sur Facebook et Twitter avec #AlloMalherbe.

Le Fil du match

La rencontre sera arbitrée par Aurélien Petit.

COMPO Caen - Exit Gioacchini, MBengue, Armougom et Beka Beka. Retour dans le onze de départ de Zady Sery, Vandermersch et Tchokounté.

COMPO Chambly - L'ancien Malherbiste Jonathan Beaulieu est titulaire dans le 5-3-2 camblysien.

Le coup d'envoi sera donné à 20h.