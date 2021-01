DIRECT - Ligue 2 (J22) : le SM Caen à Chambly pour décrocher son premier succès en 2021

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 22ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et le FC Chambly Oise. Redescendu à la 10ème place du classement, le club normand va tenter d'enfin décrocher sa première victoire en championnat en 2021 et ainsi de se relancer vers le Top 5.

Depuis deux mois, le Stade Malherbe Caen tourne au ralenti. Les joueurs de Pascal Dupraz n'ont remporté qu'un seul de leur dix derniers matchs. Pire encore, ils viennent de s'incliner deux fois de suite pour la première fois de la saison, qui plus est face à des équipes de bas de classement, Ajaccio et Rodez.

Avec de pareils résultats, le Top 5 s'est bien éloigné. Aujourd'hui huit points devant, il oblige le SMC à un quasi-sans faute d'ici à la fin de la saison. Cela doit commencer par une victoire à Chambly, équipe difficile à manœuvrer mais qui a disputé un match en retard en milieu de semaine.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Chambly au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Vous pouvez réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

Compo Caen - Jessy Deminguet et Johann Lepenant sont sur le banc, remplacés par Alexis Beka Beka et Caleb Zady Séry. Dans les buts, Garissone Innocent pallie l'absence de Rémy Riou, blessé.

Compo Chambly - Privé de ses quatre défenseurs habituellement titulaires, Bruno Luzi fait confiance à la jeunesse du club.