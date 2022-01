DIRECT - Ligue 2 (J22) : le SM Caen peut-il faire tomber l'AC Ajaccio ?

Le Stade Malherbe Caen sera-t-il la quatrième équipe à faire chuter l'AC Ajaccio cette saison ? 16ème, à égalité de point avec le barragiste (22), la formation normande devra réussir un exploit pour battre une équipe corse qui n'a encaissé que 8 buts depuis le début de la saison, en 20 matchs et qui reprendrait la tête du classement en cas de succès à d'Ornano.

Suivez le match en direct et en intégralité dans La Grande Soirée Foot sur France Bleu avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur, de 20h à 23h30. Prenez la parole au 02.31.44.48.44 dès le début de la retransmission et gagnez 2 places pour Caen - Nîmes en pariant sur le score du match.

ARBITRE - Jérémy Stinat est au sifflet de ce match entre Caennais et Ajacciens. Il remplace en dernière minute Johan Hamel, initialement désigné, mais finalement forfait. Bastien Courbet et Ludovic Reyes tiendront les drapeaux de touche.

Forces en présence - Des retours et des absents au SM Caen. Si Mendy et Diani reviennent de suspension, que Lepenant et Traoré en ont fini avec le Covid-19, et que Court est sur une feuille de match pour la première fois depuis près de 6 mois, Teikeu, Jeannot, Nsona (blessés), Da Costa (suspendu) et Abdi (CAN) feront défaut à Stéphane Moulin. Du côté de l'ACA, Gonzalez revient de suspension, Moussiti-Oko et Barreto sont blessés, Alhadhur, Youssouf, Bayala et Botué sont à la CAN.

