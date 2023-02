DIRECT - Ligue 2 (J22) : le SM Caen veut relever la tête contre Bastia

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 SC BASTIA

Tenu en échec par Laval (0-0), battu à Annecy (0-2), le SM Caen doit absolument battre le SC Bastia s'il ne veut pas d'ores et déjà tirer un trait sur la lutte pour la remontée en Ligue 1. 8e, les Normands n'ont remporté qu'un seul de leur huit derniers matchs et reste sur trois nuls d'affilée à domicile. Dans les tribunes, la colère des supporters est en train de bouillir, seule une victoire pourra l'atténuer.

Dès 20h, branchez France Bleu et suivez la "Soirée Foot" autour du match entre Caen et Bastia. 45 minutes d'avant match durant lesquelles vous pouvez appeler au 02.31.44.48.44 pour pronostiquer le score final et tenter de remporter deux billets pour Caen - Grenoble, le samedi 18 février. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 20h. Ensuite, au coup de sifflet final, écoutez et participez au "Débrief", une heure pour analyser, donner votre opinion et débattre autour de la performance du SMC.

COUP D'ENVOI - Le début du match est prévu à 20h45.

ARBITRAGE - La rencontre sera dirigée par M. Faouzi Benchabane. Il sera assisté de Bertrand Jouanneau et Simon Pignatelli. Le 4e arbitre sera Félicien Gazon.

