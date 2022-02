DIRECT - Ligue 2 (J23) : Caen à la relance chez la lanterne rouge Nancy

Suivez en direct et en intégralité le match de la 23ème journée de Ligue 2 entre le Stade Malherbe Caen et l'AS Nancy-Lorraine. Battu par Niort le weekend dernier, Caen n'a pas réussi à confirmer son succès probant face à Ajaccio. Le SMC doit donc réagir à Nancy, chez le dernier du classement.

Pas de mauvaise surprise ! Attendu au tournant, le SM Caen ne peut se permettre de ne pas s'imposer à Nancy, chez une lanterne rouge bien mal en point. Les Lorrains, derniers du classement depuis le début de la saison, viennent d'être corrigés à Valenciennes en milieu de semaine (6-1). Les Normands devront donc se méfier de l'orgueil de Lorrains qui abattent déjà ce soir l'une de leurs dernières cartes en vue du maintien en Ligue 2.

Le direct radio

Suivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu dès 18h30 avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur. Réagissez en live sur les réseaux sociaux, facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le fil du match

Le match sera arbitré par Rémi Landry. Il avait déjà officié lors du match de Caen à Ajaccio, et expulsé Alexandre Mendy pour une action confuse.

