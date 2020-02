DIRECT - Ligue 2 (J23) : Caen veut enchaîner face à Niort

Suivez en direct et en intégralité la rencontre entre le Stade Malherbe Caen et les Chamois Niortais comptant pour la 23ème journée de Ligue 2. Les Normands ont l'opportunité de mettre la zone rouge à 8 points en cas de victoire.

Caen, France

Le direct radio

Le fil du match

25' - Frappe enroulée de Louiserre qui passe au-dessus du but de Riou.

24' - Sissoko s'essaie encore de loin, ça passe largement à côté.

13' - Gioacchini tout proche de l'égalisation. L'attaquant caennais coupe le corner sortant de Pi, sa reprise est sauvée sur la ligne par Louiserre, collé au poteau.

4' - BUT de Vion pour Niort !

Sissoko tente de loin un tir flottant, le ballon surprend Riou mais s'écrase sur le poteau. Derrière, Vion suit et tacle envoyant le cuir dans e but vide.

1' - C'est parti, le coup d'envoi donné par Deminguet.