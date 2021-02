DIRECT - Ligue 2 (J23) : Caen veut stopper l’hémorragie en recevant Valenciennes

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 23ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et Valenciennes. Le club normand va tenter d'enfin remporter une victoire en 2021 et surtout d'arrêter sa mauvaise série de trois défaites d'affilée.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Valenciennes au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen - Pascal Dupraz opère à nouveau de nombreux changements dans son 11 de départ.

COMPO Valenciennes - En l'absence de Guillaume, son meilleur buteur, Olivier Guégan décide de mettre Cabral, autre attaquant en forme, sur le banc au profit de Macalou.

Le coup d'envoi sera donné à 20h par Gaël Angoula, arbitre et ancien joueur professionnel.