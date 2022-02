DIRECT - Ligue 2 (J24) : Caen accueille Nîmes pour s'éloigner de la zone rouge

Dès 18h sur France Bleu, suivez en direct et en intégralité le match entre le SM Caen et le Nîmes Olympiques, comptant pour la 24ème journée de Ligue 2. 15ème, le club normand doit gagner pour s'éloigner de la zone de relégation. Quant aux Nîmois, ils veulent s'imposer pour se rapprocher du Top 5.

Quel visage du Stade Malherbe Caen face à Nîmes ? Celui d'une équipe capable de battre Ajaccio et Toulouse, ou celui de celle qui s'incline à domicile. Sept fois cette saison les Caennais ont perdu au stade d'Ornano, pour seulement trois victoires. Face à des Crocos en regain de forme depuis l'arrivée sur le banc de Nicolas Usaï, mais battus la semaine dernière par Dunkerque, il faudra aux Normands de l'efficacité et de la concentration.

Le Direct Radio

De 18h à 22h, Boris Letondeur et Esteban Pinel vous font vivre la rencontre. Vous pouvez prendre la parole au 02.31.44.48.44, dans l'Avant-Match (18h-19h) et dans le Débrief d'après-match (21h-22h). Il est aussi possible de réagir via les réseaux sociaux tout au long du match sur Twitter, #AlloMalherbe, et sur Facebook.

Le Fil du Match

COUP D'ENVOI - Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h.

ABSENTS - A Caen, Stéphane Moulin devra faire sans son habituel gardien Rémy Riou, son défenseur Adolphe Teikeu, ses milieux offensifs Yoann Court et Medhi Chahiri, ainsi que son attaquant Benjamin Jeannot. A Nîmes, Nicolas Usaï est privé de ses défenseurs Anthony Briançon, Pablo Martinez et Enzo Philibert et de ses attaquants Mahamadou Doucouré et Elias Omarsson.

SIFFLET- Le match sera arbitré par Olivier Thual. Il a déjà officié à d'Ornano cette saison, lors de Caen - Nancy (1-0).

Résultats & Classement