DIRECT - Ligue 2 (J24) : Caen veut prendre sa revanche face au Havre dans le derby de Normandie

Suivez en direct et en intégralité le derby de Normandie entre le SM Caen et Le Havre AC, comptant pour la 24ème journée de Ligue 2. Après le revers cinglant à d'Ornano lors du match aller (0-3), les Caennais veulent prendre leur revanche au stade Océane.

Caen, France

Fort de ses deux victoires consécutives obtenues cette semaine à Chambly (1-0) et contre Niort (4-3), le Stade Malherbe traverse la Seine pour affronter un HAC diminué (au moins trois titulaires absents) et au ralenti (deux nuls consécutifs). Le meilleur buteur de Ligue 2 Kadewere est absent. Ses compères du milieu de terrain, Fontaine et Gueye sont, eux, suspendus.

Caen doit en profiter pour aligner une troisième victoire de rang. Ce serait une première cette saison, et cela permettrait de laver l'affront du match aller, lorsque le Havre s'était imposé 3-0 à d'Ornano. Le SMC en est-il capable ? Vous le saurez en suivant la rencontre à nos côtés.

Le direct radio

De 19h30 à 22h, France Bleu vous faite vivre le derby de Normandie avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Vous pouvez réagir en direct via les réseaux sociaux : Facebook, et Twitter avec #AlloMalherbe.