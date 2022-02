DIRECT - Ligue 2 (J25) : Caen à Pau pour enfin confirmer

Suivez en direct et en intégralité sur France Bleu le match entre Pau et le Stade Malherbe Caen, comptant pour la 25ème journée de Ligue 2. Les Normands, 12ème, cherchent à confirmer après l'étincelante victoire contre Nîmes le weekend dernier. En cas de succès, ils doubleraient les Palois.

PAU FC 0 - 0 SM CAEN

Le SM Caen va-t-il réussir à remporter un deuxième match d'affilée ? Il n'y est pour l'instant parvenu qu'une seule fois, au début de la saison, lors des deux premières journées (4-0 contre Rodez, 1-0 à Niort). Après sa superbe victoire le weekend dernier contre Nîmes, une nouvelle opportunité d'entamer une série lui est offerte. Reste à la saisir face à un adversaire qu'il n'a encore jamais battu en trois confrontations (2 défaites, 1 nul).

Suivez le match en direct et en intégralité avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur. Réagissez en live sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec les hashtags #AlloMalherbe et #PFCSMC.

Le Fil du Match

COMPO Caen - Stéphane Moulin n'effectue qu'un seul changement dans le 11 qui a battu Nîmes. Il s'agit du retour de Rémy Riou, malade la semaine passée.

COMPO Pau - Didier Tholot propose un 3-5-2 pour la réception de Caen.

ARBITRE - Nicolas Rainville officiera ce samedi soir au Nouste Camp. Il n'a pas encore arbitré le SMC cette saison.

