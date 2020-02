DIRECT - Ligue 2 (J25) : Caen veut poursuivre sa série d'invincibilité face à Troyes

Suivez en direct et en intégralité le le match entre le SM Caen et l'ES Troyes AC, comptant pour la 25ème journée de Ligue 2. Le club normand reste sur trois matchs sans défaite et veut continuer sur sa lancée face à la formation champenoise.

Caen, France

Le Stade Malherbe Caen reste sur une première semaine de février très positive. Avec deux victoires face à Chambly et à Niort, et un match nul contre Le Havre, le club bas-normand souhaite enchaîner ce vendredi face à Troyes, 5ème au classement. L'opportunité est belle d'aligner un deuxième succès de rang à domicile, ce qui serait une première depuis le début de la saison.

Le direct radio

De 19h à 23h, France Bleu vous fait vivre le duel entre Caen et Troyes avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Vous pouvez réagir en direct par téléphone au 02.31.44.48.44 et via les réseaux sociaux : Facebook, et Twitter avec #AlloMalherbe.